Jagged Alliance 3: benvenuti a Grand Chien nel nuovo trailer dello strategico a turni

Durante il THQ Nordic Digital Showcase c'è stato tempo anche per una sortita di Jagged Alliance 3, nuovo capitolo in via di sviluppo della storica serie di giochi di strategia a turni nata nel lontano 1995.

Il filmato ci riporta a Gran Chien, una nazione ricca di risorse naturali ma messa in ginocchio da profondi divisioni politiche. Il già delicato equilibrio viene rotto quando il presidente eletto scompare e una forza paramilitare conosciuta come "La Legione" prende il controllo delle regioni rurali. Il vostro compito sarà quello di guidare un enorme cast di mercenari, ognuno con le proprie abilità, per ritrovare il presidente e riportare l'ordine nella nazione.

Jagged Alliance 3 offrirà una campagna ad alto tasso di strategia con un sistema di combattimento tattico a turni ed elementi da GDR. Mediante una visuale dall'alto, dovrete controllare il territorio, addestrare gli abitanti del posto, comandare gruppi multipli e difendevi dagli attacchi nemici in un mondo vivo e dinamico. Potrete personalizzare i mercenari, tra i quali sono inclusi dei volti noti della serie, recuperando nuove armi ed equipaggiamenti, e scegliendo tra un'ampia varietà di talenti.

Il nuovo trailer, purtroppo, non ha fornito una finestra di lancio per Jagged Alliance 3, che risulta ancora previsto su PC in un generico futuro. Nell'attesa, potete aggiungerlo alla lista dei desideri di Steam.