Jagged Alliance 3 esce a luglio: i segreti dello strategico in stile XCOM in video

Dopo essersi offerta per realizzare le copie fisiche di Alan Wake 2, THQ Nordic ritorna nella giungla di Jagged Alliance 3 per annunciare la data di lancio del prossimo capitolo di questa ormai storica serie strategica ad ambientazione bellica.

Il nostro compito sarà quello di guidare le operazioni di un manipolo di mercenari incaricato di trovare il Presidente di Grand Chien, una nazione fittizia sull'orlo di una guerra civile scatenata dalle attività portate avanti da "La Legione", una forza paramilitare che minaccia di rovesciare le istituzioni.

Sul fronte del gameplay, l'intenzione dichiarata degli studi Haemimont Games è quella di svecchiare le formule ludiche della serie per apportare tutta una serie di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni. Agli immancabili combattimenti tattici a turni, il gioco proporrà quindi dei frangenti gestionali altrettanto profondi che permetteranno agli appassionati del genere di reclutare altri mercenari ed entrare in contatto con i guerriglieri locali: sarà proprio grazie a questa rete di contatti che i giocatori potranno ottenere numerosi vantaggi e talenti che si riveleranno particolarmente utili nel corso della campagna principale.

Ad arricchire il tutto ci penserà una modalità cooperativa online strutturata per attraversare l'intero arco narrativo e abbracciare tutte le missioni dell'eserienza singleplayer. Il lancio di Jagged Alliance è atteso per il 15 luglio in esclusiva su PC. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Jagged Alliance 3 tra storia, gameplay e contenuti.