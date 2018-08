Jagged Alliance Rage annunciato per PC, PS4 e Xbox One con un trailer

THQ Nordic e Cliffhanger Productions sono lieti di annunciare Jagged Alliance Rage, il nuovo capitolo della serie strategica in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ambientazione e personaggi si mostrano nel primo trailer ufficiale.

Questo è ciò che i mercenari di Jagged Alliance hanno fatto negli ultimi 20 anni. E ora Ivan Dolvich, Helmut "Grunty" Grunther, Kyle "Shadow" Simmons e gli altri infami combattenti hanno di nuovo una missione da quando sono bloccati dietro le linee nemiche: sopravvivere!

In Jagged Alliance: Rage sei costantemente sull'orlo di una crisi di nervi. Mal equipaggiati ed in inferiorità numerica, spetta al giocatore guidare i suoi mercenari esperti in missioni tattiche a turni e accendere la scintilla di una rivoluzione.

Caratteristiche principali del gioco:

Modalità Co-op online con 2 giocatori

Combattimento tattico a turni ed elementi di gameplay d’avventura

Scegli tra una varietà di tattiche che vanno dallo stealth alla forza bruta

Personaggi con forti personalità e con diverse abilità, desideri e conflitti personali

Abilità Rage: capacità uniche di un personaggio che diventano più potenti nel corso della battaglia

Potenti comandanti coordinano le truppe nemiche sui campi di battaglia

Affronta terapie sperimentali terrificanti e usale per manipolare i tuoi nemici

Jagged Alliance è tornato con nuove tattiche a turni, nuovi elementi di avventura ed i ben noti, eccentrici mercenari. Ambientato 20 anni dopo il primo Jagged Alliance, questo spin-off ti consente di vivere un viaggio all'inferno per mettere alla prova la tua mente e il tuo corpo. Questa volta sei solo tu e alcuni alleati contro un'intera isola governata da un signore della droga e dal suo esercito impazzito.

Jagged Alliance: Rage è in sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One, e sarà pubblicato nell'autunno 2018. Il titolo sarà il primo gioco ad essere pubblicato da HandyGames, l'ultimo membro della famiglia del network di THQ Nordic. HandyGames agirà come un publisher indipendente, concentrandosi su progetti di piccole e medie dimensioni o giochi indie di terze parti.