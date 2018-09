Jagged Alliance Rage è stato rimandato al prossimo dicembre

Jagged Alliance Rage è stato posticipato al 6 dicembre 2018. Questo spin-off ha come protagonisti gli amati mercenari Ivan Dolvich, Helmut "Grunty" Grunther, Charlene "Raven" Higgins e molti altri. Giocabile in single player e in multiplayer co-op, il gioco comprenderà una campagna lunga circa 20 ore.

Jagged Alliance Rage! è in sviluppo per PC, PlayStation 4 e per i dispositivi Xbox One e sarà disponibile dal 6 dicembre. Jagged Alliance Rage! è il primo gioco ad essere pubblicato da HandyGames, l'ultimo membro della famiglia del network di THQ Nordic. HandyGames agirà come un publisher indipendente, concentrandosi su progetti di piccole e medie dimensioni o giochi indie di terze parti.

Modalità Co-op online con 2 giocatori

Combattimento tattico a turni ed elementi di gameplay d’avventura

Scegli tra una varietà di tattiche che vanno dallo stealth alla forza bruta

Personaggi con forti personalità e con diverse abilità, desideri e conflitti personali

Abilità Rage: capacità uniche di un personaggio che diventano più potenti nel corso della battaglia

Potenti comandanti coordinano le truppe nemiche sui campi di battaglia

Affronta terapie sperimentali terrificanti e usale per manipolare i tuoi nemici

Jagged Alliance è tornato con nuove tattiche a turni, nuovi elementi di avventura ed i ben noti, eccentrici mercenari! Ambientato 20 anni dopo il primo Jagged Alliance, questo spin-off ti consente di vivere un viaggio all’inferno per mettere alla prova la tua mente e il tuo corpo! Questa volta sei solo tu e alcuni alleati contro un'intera isola governata da un signore della droga e dal suo esercito impazzito.