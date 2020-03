A Jaggler's Tale, reveal trailer: il gioco in arrivo su PC...e forse PS5 e Xbox Series X!

Il publisher Mixtvision Games ha annunciato A Jaggler's Tale, intrigante opera di debutto di Kaleidoscube, un team di sviluppo nato come start-up creata da un gruppo di studenti.

Per presentare il gioco a scorrimento in 3D è stato pubblicato un primo trailer di annuncio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Scelta particolare, a Jaggler's Tale sarà ambientato all'interno di un teatro delle marionette e, in effetti, la protagonista e gli altri personaggi saranno vincolati dalla presenza dei fili che li sostengono. Il giocatore vestirà i panni di Abby, in un viaggio che la porterà a risolvere enigmi, superare trappole, alla ricerca della libertà, il tutto all'interno di un mondo dalle atmosfere fatate.



La scheda Steam di a Jaggler's Tale è già disponibile, ma il gioco non uscirà soltanto su PC. Risulta infatti già confermata la pubblicazione su Nintendo Switch, ma non solo. Il publisher e il team di sviluppo hanno infatti genericamente confermato che quest'avventura indie arriverà anche su "PlayStation" e "Xbox". La finestra di lancio indicata, corrispondente al 2021, ha spinto la redazione di Gematsu a indagare ulteriormente in merito a un esordio su PlayStation 5 e Xbox Series X. "Saremmo davvero felici di vedere il gioco su console next-gen, - ha replicato il publisher - ma al momento non possiamo garantirlo al 100%, questa è la ragione per cui siamo rimasti un po' vaghi sulle piattaforme per ora".