Jak and Daxter, i primi duei titoli stanno per ricevere un porting completo su PC!

L'anno scorso vi abbiamo parlato del porting nativo di Jak and Daxter per PC sviluppato da alcuni fan. Il progetto, lanciato nel 2020, ha continuato a ricevere un supporto costante da parte del team, che ha raggiunto in poco tempo degli ottimi risultati.

All'interno dell'ultimo report sullo sviluppo, il team riferisce che la fase di decompilazione dei primi due titoli della serie è quasi completa, con il lancio delle loro versioni definitive che si avvicina sempre di più. Questi porting, svelano gli sviluppatori, potranno contare su alcune modifiche significative, tra cui un processo di installazione semplificato e la correzione di diversi bug che affliggevano alcuni minigiochi e il comportamento dei pedoni all'interno di Jak 2; i titoli in questione includeranno inoltre alcune migliorie applicate nel campo dell'effettistica, in particolare per quanto riguarda le illuminazioni e la gestione della nebbia su schermo.

E mentre i fan della serie continuano ad attendere con impazienza un nuovo capitolo videoludico da poter spolpare sulle proprie console, sembra proprio che Jak and Daxter sia pronto a diventare un film. La conferma è arrivata da Ruben Fleischer, il regista del film di Uncharted, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Digital Trends. Purtroppo al momento non conosciamo dettagli più specifici sulla natura di questo adattamento, ma sappiamo che Tom Holland, interprete di Spider-Man nell'MCU, adorerebbe l'idea di poter interpretare l'eroe dai capelli biondi in un film ispirato alla serie. Che Sony abbia in serbo possibili sorprese?