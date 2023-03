Jak and Daxter vs Ratchet & Clank: qual è la tua serie PlayStation preferita?

L'epoca PS2 ha offerto ai giocatori un gran quantitativo di Platform (ed ibridi Action/Platform), ma due serie in particolare sono riuscite a conquistare il cuore degli appassionati: Jak and Daxter e Ratchet & Clank, realizzate rispettivamente da Naughty Dog e Insomniac Games.

Sul monolite nero di Sony, i due brand sono andati avanti in maniera parallela: al primo gioco di Jak del 2001 è seguita l'originale avventura di Ratchet nel 2002, con le successive iterazioni pubblicate praticamente in contemporanea.

Tuttavia, dopodel 2005, Naughty Dog abbandonerà l'IP per concentrarsi sulla serie di; escludendo raccolte e riedizioni dei primi giochi, l'ultima avventura inedita del franchise è, sviluppato da High Impact Games e pubblicato nel 2009. Al contrario, il brand Insomniac è andato avanti con numerosi episodi e spin-off negli anni a venire, debuttando nel 2021 anche sugrazie aLa storia dei due franchise PlayStation si è dunque evoluta in maniera molto differente, eppure all'epoca dei loro primi giochi erano tra gli appuntamenti più caldi ed attesi dai fan ogni anno. Sia Jak che Ratchet hanno goduto di una nutrita schiera degli appassionati, che li hanno spesso messi a confronto anche per via delle loro

Dopo gli inizi da puro Platform 3D con Jak and Daxter The Precursor Legacy, con il secondo capitolo Naughty Dog abbraccia uno stile maggiormente votato all'azione, strizzando persino l'occhio alle meccaniche di GTA in termini di esplorazione free-roaming. Personaggi carismatici, storie coinvolgenti ed un level design di prim'ordine hanno permesso al brand di lasciare il segno su PS2. Ad oggi, purtroppo, non c'è alcun segnale sul possibile ritorno del dinamico duo, tuttavia i primi due Jak and Daxter stanno per ricevere un porting su PC grazie agli sforzi dei fan.

Ratchet & Clank è stato invece pensato da subito come un ibrido Action/Platform strutturato a livelli di grandi dimensioni pieni di combattimenti, rompicapi e collezionabili da trovare. A fare la differenza sono soprattutto le armi, davvero stravaganti ed originali che rendono il gameplay estremamente coinvolgente.

I toni comici delle avventure Insomniac, inoltre, hanno dato ancora più personalità ai protagonisti e le loro vicende, capaci sempre di mettere un sorriso sul volto del giocatore. Con Ratchet & Clank 3, Insomniac ha inoltre prodotto uno dei migliori giochi mai apparsi su PS2, ancora oggi ricordato con grande affetto dall'utenza. Quale tra le due serie è la migliore? Forse non c'è una risposta chiara a questa domanda. Entrambe hanno infatti dimostrato grandi qualità con ogni loro iterazione, imponendosi nei loro primi anni come punti di riferimento nel loro genere.

A questo punto diventa più una questione di preferenze: potreste amare maggiormente i toni più cupi di Jak oppure l'umorismo di Ratchet, i mondi più aperti ed esplorabili dell'opera Naughty Dog oppure gli armamentari sopra le righe della creatura Insomniac. L'unica reale differenza sta giusto nella longevità dei due brand: Jak è stato lentamente messo in disparte dopo l'epoca PS2, mentre dall'altra parte si fa fatica a contare quanti giochi di Ratchet & Clank esistono.

La parola dunque passa a voi: qual è la vostra serie preferita? Condividete con noi i vostri ricordi con le due iconiche mascotte PlayStation.