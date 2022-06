Da Jak & Daxter a Ape Escape: i giochi imperdibili per PS1 e PS2 da rigiocare con PlayStation Plus

Da Ape Escape a Jak & Daxter, passando per Syphon Filter: una selezione di giochi classici per PlayStation e PlayStation 2 da recuperare assolutamente nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium.

Chi è iscritto ai tier più elevati del Nuovo PS Plus appena lanciato in Italia può compiere un vero e proprio tuffo nei ricordi e immergersi in alcune delle esperienze videoludiche più iconiche e rappresentative delle prime console Sony.

Sfogliando la lista dei giochi PS1 e PS2 fruibili gratuitamente in Europa con il Nuovo PlayStation Plus, infatti, è davvero impossibile non lasciarsi tentare da capolavori come Ape Escape, Oddworld Abe's Oddysee e Syphon Filter. E che dire allora di Forbidden Siren, Dark Cloud e Rogue Galaxy?

La speranza dei videogiocatori di lungo corso cresciuti a pane e console PlayStation è ovviamente quella di assistere, nei prossimi mesi, a un ulteriore ampliamento del catalogo di videogiochi classici per PS1 e PlayStation 2. In attesa di scoprire come si evolverà l'offerta ludica e contenutistica del servizio in abbonamento di Sony appena "rilanciato" su PS4 e PlayStation 5, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sui migliori giochi PS1 e PS2 da riscoprire su PS Plus, con tante riflessioni, analisi e tonnellate di nostalgia offerteci da Francesco Muccino.