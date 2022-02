Jak & Daxter diventa un film: il regista di Uncharted ci sta lavorando

A quanto pare Tom Holland non è il solo ad amare il franchise di Jak & Daxter, lontano dai lidi videoludici da tantissimo tempo. Tra gli estimatori ci sarebbe anche Ruben Fleischer, il regista del film di Uncharted in dirittura d'arrivo nelle sale, il quale si è anche messo al lavoro su un adattamento cinematografico.

Avete letto bene: nel corso di un'intervista concessa a Digital Trends a margine della campagna promozionale del film di Uncharted, Fleischer ha confermato di essersi messo al lavoro con Sony su un adattamento cinematografico di Jak & Daxter "Sto effettivamente lavorando su Jak & Daxter, una sua versione, per PlayStation, che credo sarebbe molto interessante portare in vita".

Il regista non ha detto altro, quindi non conosciamo né la tipologia della pellicola (animazione o live-action?) né lo stato dei lavori. L'impressione che ci siamo fatti è che di trovi ancora in una fase embrionale e che la produzione vera e propria sia ancora molto lontana. Sony, dal canto suo, non ha ancora annunciato ufficialmente il film di Jak & Daxter, dunque restiamo in attesa di informazioni più precise.

Il colosso giapponese ha già provato in passato a portare il dinamico duo sul grande schermo sotto forma di un film d'animazione, senza riuscirsi, esattamente come accaduto con l'adattamento di Sly Cooper. L'unico ad avercela fatta è stato Ratchet & Clank nel 2016, senza tuttavia riscontrare un grande successo al box-office.