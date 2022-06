Jak & Daxter: dei modder hanno creato un vero e proprio porting per PC!

Grazie all'ampio parco software a disposizione, su PC è possibile giocare a migliaia di videogiochi classici nati su una moltitudine di console diverse. Quello che un gruppo di modder è riuscito ad ottenere con Jak & Daxter, in ogni caso, va ben oltre la semplice emulazione...

I due componenti del progetto OpenGoal, il portoghese ManDude e il canadese Tyler Wilding, hanno realizzato un vero e proprio porting per PC di Jak & Daxter, platform di Naughty Dog lanciato originariamente su PlayStation 2 nell'ormai lontanissimo 2001. Si tratta di un'impresa degna di nota, dato che si sono rese necessarie la decompilazione del programma originale, la creazione di un compiler per consentire al software di girare sui PC moderni, lo sviluppo di un tool per l'estrazione degli asset e infine la messa a punto di un ulteriore tool per effettuare il repack degli asset in un nuovo formato. Un lungo e difficoltoso processo che ha dato vita ad una versione di Jak & Daxter che gira nativamente su PC, senza l'ausilio di un emulatore che imita la macchina originale.

A differenza di altri progetti simili, che hanno coinvolto classici come Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il porting di Jak & Daxter ha un sapore davvero speciale, dal momento che il platform originale è stato creato utilizzando un linguaggio di programmazione proprietario perlopiù dimenticato. Stando ai modder, "oltre il 98% del gioco è stato scritto in GOAL, un linguaggio Lisp personalizzato".

I file possono essere trovati su GitHub. Anche se la maggior parte dei render e dei suoni sono stati ultimati, il progetto non può ancora essere considerato completo a causa della presenza di una serie di bug. Ad oggi, sarebbero state decompilate 400 mila linee di codice GOAL su un totale stimato di 500 mila, tuttavia il gioco gira tranquillamente su un renderer OpenGL: i livelli sono tutti giocabili ed è anche possibile conseguire il 100%! Guardate come se la cava nel filmato allegato in apertura di notizia.