Jak & Daxter (o come si stravolge una serie): la classifica dal più bello al più brutto

I ragazzi di Naughty Dog hanno lasciato un segno in ogni generazione di console PlayStation. Dopo l'iconico Crash e prima ancora della nascita di Nathan Drake, i cagnacci californiani hanno fatto divertire i giocatori della generazione PS2 con Jak & Daxter. Ricordate il dinamico duo? Ripercorriamo i loro giochi dal più bello al più brutto.

In questa classifica abbiamo incluso solo ed esclusivamente i capitoli principali della serie sviluppati da Naughty Dog per PS2, che sono in totale tre. Per classificarli ci siamo affidati a Metacritic e alle valutazioni della stampa specializzata, ma siamo ben consci che certe questioni possono essere molto soggettive. Per questo motivo, dopo aver spulciato la classifica, fiondatevi nei commenti per condividere con noi le vostre opinioni e soprattutto i vostri ricordi più belli legati alla serie.

Jak & Daxter: The Precursor Legacy - MetaScore 90

Un inizio con il botto: quando è uscito nel 2001, Jak & Daxter: Precursor Legacy ha lasciato tutti quanti a bocca aperta mostrando di cosa era capace l'Emotion Engine di PlayStation 2. Mai nome fu più azzeccato per un chip, visto il quantitativo di emozioni che riuscì a veicolare con il debutto videoludico del dinamico duo.

Jak & Daxter: The Precursor Legacy non ha certamente rivoluzionato il genere dei platform tridimensionali, ma il suo vasto mondo interconnesso aveva ben pochi eguali all'epoca, inoltre ancora oggi sono ben pochi i giochi a poter vantare un duo così carismatico. Da un lato Jak, silenzioso ma audace eroe controllabile dal giocatore; dall'altro Daxter, fifona e chiacchierona spalla comica in grado di allietare, con le sue battute, anche le morti del protagonista.

Jak II: Renegade - MetaScore 87

Sono ben poche le serie ad aver subito stravolgimenti così radicali come quello che è avvenuto da Jak & Daxter: The Precursor Legacy a Jak II. Lanciato nel 2003, questo secondo capitolo è figlio della volontà di Naughty Dog di conformarsi al mercato dell'epoca, nel quale andavano per la maggiore Grand Theft Auto e simili.

Mettendo da parte il classico genere dei platform in tre dimensioni, la serie si è trasformata in un open world con una trama più matura, quattro tipologie di armi da fuoco e un mucchio di veicoli con i quali scorrazzare in giro per la città. I seppur presenti elementi platform sono finiti sullo sfondo, lasciando spazio a sparatorie, tiri a segno, inseguimenti e compiti secondari. Jak ha guadagnato la facoltà di parola e un carattere ben più iracondo (è persino capace di trasformarsi in una furia inarrestabile), il titolo ha invece perso il nome Daxter. La trasformazione è stata totale, ma il mercato e la critica hanno ugualmente premiato il gioco, lasciando tuttavia qualche appassionato con l'amaro in bocca (sottoscritto compreso).

Jak 3 - MetaScore 84

Forte del successo riscontrato, nel 2004 la serie si è ripresentata sul mercato con la medesima formula di gioco di Jak 2: Renegade. Jak 3 prosegue la trama e approfondisce ogni singolo aspetto del suo diretto predecessore, anche se non si è ancora capito perché ha abbandonato la numerazione romana in favore di quella tradizionale (come probabilmente avete intuito, la coerenza dei titoli non rappresenta un punto forte della serie).

Rimangono invariati il gameplay e il sistema di gioco, ma i contenuti si moltiplicano. Un numero maggiore di armi (che da quattro passano a dodici), un mondo ancor più vasto (con un deserto sconfinato e ricco di segreti), un'ulteriore trasformazione (Jak angelico) e una valanga di nuovi veicoli (tra cui dune buggy e animali cavalcabili) compongono la ricetta di un more of the same fatto a regola d'arte, che ha appassionato tutti coloro che avevano già dimostrato d'apprezzare la svolta del secondo capitolo.

Menzioni speciali

Dopo Jak 3, Naughty Dog ha continuato a lavorare alla serie sfornando tuttavia uno spin-off basato sulle corse automobilistiche, intitolato Jak X e dotato di una trama ambientato dopo la trilogia originale. Una mossa che ha ricordato Crash Team Racing, senza tuttavia raggiungerne i fasti, dal momento che il Meta Score si è fermato ad un onorevole ma non eccezionale 76.

Si contano inoltre anche due spin-off sviluppati esternamente. Il primo è Daxter, curato da Ready at Dawn (gli stessi che hanno poi partorito God of War Chains of Olympus, Ghost of Sparta e The Order 1886) e pubblicato su PSP nel 2006. Ambientato due anni prima di Jak II, è un platform tradizionale interamente incentrato sul peloso co-protagonista della serie che vanta un Meta Score di 85. Il secondo è il dimenticabile Jak & Daxter: Una Sfida Senza Confini di High Impact Games, uscito nel 2009 su PS2 e PSP, e provvisto di un Meta Score di 72.

Come giocarli

Oggi potete recuperare i porting per PlayStation 4 di Jak & Daxter: The Precursor Legacy, Jak II: Renegade, Jak 3 e Jak X: Combat Racing sul PlayStation Store, dove sono venduti al prezzo di 14,99 euro l'uno o tutti assieme nel bundle The Jak and Daxter Collection da 39,99 euro. I singoli episodi sono anche disponibili nel catalogo di PlayStation Plus Premium e ovviamente sono riproducibili anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità.