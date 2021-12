Jak & Dexter compie 20 anni: Naughty Dog condivide un teaser trailer del 2001

Che ci crediate o no, sono già passati vent'anni da quel 3 dicembre 2001, giorno in cui arrivò sul mercato statunitense Jak & Dexter: The Precursor Legacy, primo lavoro di Naughty Dog per PS2. Noi dovemmo attendere qualche giorno in più, il 7 dicembre per la precisione, ma i cagnacci sono americani e giustamente festeggiano oggi la ricorrenza.

Sulle pagine del PlayStation Blog, i creatori originali lo hanno posizionato in "un luogo speciale della 'giocografia' di Naughty Dog, a metà strada tra il puro platforming della trilogia di Crash Bandicoot e le avventure blockbuster di Nathan Drake". Pur essendo fondamentalmente un platform, The Precursor Legacy presentava già le firme distintive di Naughty Dog, come le animazioni fluide dei personaggi, i mondi dettagliati e i filmati cinematografici avvincenti.

Evan Wells, co-Presidente di Jack & Dexter, ha spiegato che durante lo sviluppo del gioco ha imparato a "progettare un gioco open world senza usare i tempi di caricamento". La vastità del mondo esplorabile, la possibilità di raggiungere luoghi visibili in ogni punto della mappa e l'assenza dei caricamenti furono alcuni degli aspetti che maggiormente impressionarono i giocatori di vent'anni fa appena entrati in possesso di una PlayStation 2.

Per celebrare la ricorrenza, Naughty Dog ha ricaricato un teaser trailer di Jak & Dexter: The Precursor Legacy del 2021 e delle concept art, oltre a una gif che mostra l'iconica danza in cui si esibiva il duo ogni qualvolta trovava una batteria. Il gioco e suoi due seguiti diretti giunsero anche su PlayStation 3 nel 2012, nell'ambito di una versione rimasterizzata chiamata The Jak & Dexter Trilogy.