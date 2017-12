Jak II, Jak 3, e Jak X Combat Racing arrivano su PS4 il 6 dicembre come PS2 Classics

Le avventure distanno per tornare sugrazie a tre nuoviClassics:, e, disponibili dal 6 dicembre sia singolarmente che in bundle.

Le nuove aggiunte si uniscono a Jak and Daxter: The Precursor Legacy - pubblicato in precedenza - per fornire la trilogia completa del duo su PlayStation 4. Con Jack II su PlayStation 2, il team di Naughty Dog decise di dotare il protagonista della parola, riuscendo così ad esplorare nuove trame narrative che hanno in seguito portato al successo anche Jack 3.

Per completare l'esperienza nostalgia, in concomitanza con i tre classici di Jak and Dexter sarà messo in vendita un tema dinamico per PlayStation 4 al prezzo di 2,99 $ che ripropone le animazioni della dashboard di PlayStation 2.