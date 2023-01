James Bond sta tornando: data per GoldenEye 007 su Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online

E dopo gli ultimi rumor sull'uscita di GoldenEye 007 sul Game Pass, adesso c'è la conferma definitiva: il capolavoro Rare pubblicato originariamente su Nintendo 64 nel 1997 farà il suo ritorno su Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online tra pochissimi giorni.

Attraverso trailer ufficiali pubblicati sui canali YouTube di Rare e di Nintendo, viene confermato che l'acclamato FPS sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023. A partire da questa data tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass potranno scaricare il gioco e riscoprire così una delle opere più amate ed elogiate di Rare, che ridefinì il concetto di FPS su console grazie anche ad un iconico multiplayer in split-screen a 4 giocatori che fece la fortuna del gioco. Su Xbox, inoltre, il titolo godrà di migliore tecniche con tanto di supporto ai 4K e aumento del framerate.

Sempre nello stesso giorno GoldenEye 007 debutterà all'interno del catalogo Nintendo 64 disponibile per tutti gli iscritti al servizio Nintendo Switch Online + Expansion Pack, riproponendo in questo modo la versione originale del 1997 in tutta la sua gloria.

Non contando la reinterpretazione pubblicata su Wii da Activision nel 2010, per motivi di licenza è la prima volta in assoluto che il classico N64 viene riproposto dopo la sua prima uscita: Rare ha lavorato a lungo per il ritorno di GoldenEye 007, e dal prossimo 27 gennaio neofiti e giocatori di vecchia data potranno finalmente riscoprire uno dei giochi più amati della sua generazione.