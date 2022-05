Anche i Jamiroquai entrano nel Metaverso di The Sandbox

Il Metaverso di The Sandbox continua nella sua espansione e nelle ultime ore è stato confermato l'arrivo di una band britannica particolarmente famosa: i Jamiroquai.

Con un lungo comunicato stampa, il team di sviluppo del Metaverso a base di NFT ha infatti annunciato una partnership con il gruppo noto al pubblico per brani come Virtual Insanity. Grazie a questa inattesa collaborazione, verrà creato un luogo all'interno del parco virtuale di The Sanbox nel quale sarà possibile assistere a luoghi ispirati ai videoclip musicali della band funk e acid jazz di Londra capitanata dal cantante Jay Kay. Per quello che riguarda gli NFT a tema Jamiroquai non sono stati forniti dettagli specifici, ma pare che vedremo anche l'arrivo di cappelli ispirati a quelli indossati dal frontman del gruppo. L'ultimo dettaglio sulla partnership riguarda il coinvolgimento di Bravado, la divisione di Universal Music Group che gestisce il merchandising su licenza della band inglese.

Prima di lasciarvi al trailer della collaborazione, vi ricordiamo che è stato annunciato solo qualche settimana fa il primo crossover di Metaversi che avrà come protagonisti The Sandbox e Start Atlas e proporrà un concorso a premi per tutti i creatori di contenuti.