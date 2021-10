Japan Game Awards 2021: Ghost of Tsushima e MH Rise tra i giochi premiati

Nel corso del Tokyo Game Show 2021 si è tenuto un evento dedicato alla distribuzione di numerosi premi a videogiochi e sviluppatori che sono riusciti ad avere grande successo sul mercato grazie ai loro prodotti durante l'ultimo anno.

Ecco di seguito l'elenco completo dei premi assegnati ai Japan Game Awards 2021:

Kou Shibusawa di Koei Tecmo - Minister of Economy, Trade and Industry Award

Animal Crossing: New Horizons - Global Award Japanese Product

Call of Duty: Black Ops Cold War - Global Award Foreign Product

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - Best Sales Award

Mario Kart Live: Home Circuit - Game Designers Award

Ghost of Tsushima - Grand Award

Monster Hunter Rise - Grand Award

Questi sono invece tutti i giochi ai quali è stato assegnato un premio per l'eccellenza:

Resident Evil 3 Remake

Final Fantasy 7 Remake

The Last of Us Parte 2

Ghost of Tsushima

Genshin Impact

Sakuna: Of Rice and Ruin

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Buddy Mission Bond

Uma Musume: Pretty Derby

Monser Hunter Rise

Come potete vedere, pare che in giappone siano state particolarmente apprezzate le esclusive PlayStation come Ghost of Tsushima (e la recente Director's Cut) e The Last of Us Parte 2 oltre alle produzioni Capcom, tra le quali non troviamo stranamente Resident Evil Village. Pare inoltre che il Grand Award sia stato assegnato a due diversi prodotti per via dei loro meriti ed è dal lontano 2014 che non accadeva qualcosa di simile durante la premiazione.

