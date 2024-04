Jaremy Rich lascia Bungie e si unisce a Sony: si occuperà di giochi Live Service

Dopo aver militato tra le fila della software house per oltre 7 anni, Jaremy Rich ha annunciato di aver abbandonato il suo ruolo in Bungie per passare direttamente all'interno di Sony Interactive Entertainment.

Come annunciato tramite i suoi profili Social, Rich entra ufficialmente a far parte di SIE come Head of Product Management per quanto riguarda i giochi Live Service della compagnia nipponica. Un cambio che consentirà a Rich di continuare a collaborare con i suoi colleghi di Bungie, che di fatto fanno parte degli studi interni di Sony e continuano ad occuparsi di uno dei live service più importanti per l'azienda, Destiny 2. Per Rich "è stato un onore" lavorare per Bungie, di cui ha ringraziato le varie divisioni interne e citato diversi membri che lo hanno affiancato durante i suoi anni di lavoro presso lo studio di sviluppo.

Sebbene le analisi di inizio anno abbiano previsto un drastico calo dei live service nel 2024, Sony continua a dedicare parte della sua strategia a questo tipo di produzioni. A fronte di alcune pesanti cancellazioni, prima su tutte quella di The Last of Us Online, la compagnia si è tolta le sue soddisfazioni con Helldivers 2, che costituisce un successo strepitoso per la compagnia in questi primi mesi dell'anno.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card è uno dei più venduti di oggi.