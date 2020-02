Jason Blundell, figura chiave dello sviluppo di COD Black Ops, lascia Treyarch

Con un comunicato ufficiale, Treyarch ha annunciato che Jason Blundell, Co-Studio Head e Senior Executive Producer, ha lasciato lo studio di sviluppo dopo 13 anni di collaborazione.

Blundell ha sempre rivestito un ruolo chiave nello sviluppo di tutti e quattro i capitoli della serie Call of Duty: Black Ops, per la quali si è occupato delle modalità Zombies in qualità di Game Director. "Dopo tredici fantastici anni, vado via da Treyarch. Durante il tempo che ho trascorso nello studio ho avuto il privilegio di lavorare ad un'ampia varietà di progetti, indossando diversi cappelli lungo la strada, ma il tempo che ho trascorso con Zombies è stato davvero speciale. È un team composto da alcuni degli sviluppatori più talentuosi e creativi dell'industria, molti dei quali non avete mai visto poiché lavorano dietro le quinte per dare forma ad ogni esperienza", si legge nella lettera aperta pubblicata su Twitter.

Blundell ha cominciato a lavorare a Zombies nell'ormai lontano 2007, quando ha fornito il suo contributo alla creazione della mappa Der Riese per World at War. In un'intervista a GameSpot del 2016 rivelò che all'epoca "non c'erano pianificazione, fondi e supporto per la neonata modalità orda". Il successo conseguito ha poi convinto Activision e Treyarch a supportare lo sviluppo di quella che è poi diventata una modalità simbolo di Black Ops.

"Il team di Treyarch è stato semplicemente meraviglioso - grazie! E grazie a voi fan per avermi dato l'opportunità di portare alla vita i non-morti in tanti fantastici modi, l'onore è stato tutto mio", conclude infine Blundell. Non è chiaro cosa farà in futuro lo sviluppatore.

Al momento non ci sono dettagli ufficiali in merito all'immancabile capitolo annuale di Call of Duty, ma secondo alcune indiscrezioni nel 2020 uscirà la nuova proposta di Treyarch, poiché Sledgehammer Games non avrebbe presentato un progetto sufficientemente convincente.