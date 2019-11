Jason Schreier: BioWare intende attuare una 'completa revisione' di Anthem

Dopo aver fatto emergere e portato agli onori della cronaca i problemi di sviluppo di Anthem, il famoso giornalista di Kotaku, Jason Schreier, torna a occuparsi del controverso kolossal sci-fi di BioWare per condividere una nuova serie di indiscrezioni che, se risultassero veritiere, avrebbero davvero dell'incredibile.

Stando a quanto riferito dalle fonti anonime interpellate da Schreier, emergerebbe infatti la volontà di Electronic Arts e dei vertici di BioWare di attuare una "completa revisione" di Anthem: le modifiche da operare sarebbero tali da indurre molti membri del team di sviluppo a chiamare questo progetto "Anthem 2.0" o "Anthem Next".

Il resoconto degli eventi fornitoci dall'editor di Kotaku lega le recenti partenze da BioWare di figure chiave come Chad Robertson alla volontà della compagnia di "ripartire da zero" con Anthem per introdurre un nuovo sistema di bottino, una progressione delle missioni completamente inedita e persino una nuova regione open world da esplorare. A detta di Schreier, però, i dirigenti di BioWare sarebbero ancora indecisi sul metodo di distribuzione di questi contenuti inediti.

All'intero del team della sussidiaria nordamericana di EA, alcuni riterrebbero opportuno proporre "Anthem Next" come un maxi-aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco (una soluzione adottata da Hello Games con gli update di No Man's Sky), mentre altri preferirebbero prendersi più tempo per realizzare un secondo capitolo a se stante o adottare una formula simile a quella di Bungie con i DLC di Destiny 2. In quest'ultimo caso, riferisce il giornalista di Kotaku, BioWare si premurerebbe comunque di offrire il titolo con un forte sconto per gli acquirenti dell'attuale Anthem. Va da sé, quindi, che per assistere al rilancio di questo sfortunato videogioco bisognerà quantomeno attendere fino all'avvento della next-gen, specie in funzione della già esplicitata volontà di BioWare e di EA di portare Anthem su PS5 e Xbox Scarlett.

In calce alla notizia trovate l'articolo di Jason Schreier pubblicato sulle pagine di Kotaku. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il prossimo aggiornamento di Anthem darà inizio alla Marea Invernale.