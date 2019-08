Jason Schreier di Kotaku si erge a difesa di Epic Games Store

A difesa di Epic Game Store, in ogni caso, si è già schierata Paradox Interactive, che ha definito oltraggiosa la tariffa di Steam . Nelle scorse ore si è unito al coro dei difensori anche Jason Schreier , noto giornalista di Kotaku, che ha fatto leva su un'altra argomentazione: "Nelle ultime settimane ho parlato con due studi indipendenti che hanno fatto un accordo con Epic per assicurarsi di poter raggiungere almeno il punto di pareggio , indipendentemente dal numero di copie che venderanno - si tratta di un raro spiraglio di stabilità in un'industria così ballerina". Cosa significa questo? Alcuni studi ricevono un anticipo da Epic Games Store, che consente loro di ultimare lo sviluppo in tutta tranquillità. È anche previsto un minimo garantito basato sulle proiezioni di vendita del gioco, che garantisce un guadagno ancor prima della messa in vendita effettiva o dell'eventuale raggiungimento del successo. È accaduto, ad esempio, a Glumberland, studio di sviluppo responsabile di Ooblets, altra esclusiva temporanea di Epic Games Store. Schreier ha poi mandato una piccola frecciatina ai giocatori , che si lamentano delle poche funzionalità senza tener conto dei vantaggi per coloro che creano i giochi: "Ma, oh no, i giocatori devono usare uno store con meno funzionalità!!!". Dopodiché, ha fatto ulteriori precisazioni per rafforzare la sua idea. Ha affermato di essere a favore di qualsiasi cosa in grado di dare stabilità agli studi e capace di rompere il monopolio di Steam . Infine, ha invogliato i giocatori a spostare la loro attenzione su tematiche inerenti Epic Games ben più serie, come i crunch per lo sviluppo di Fortnite e la "paga non etica" di Tim Sweeney, pari a ben 7 miliardi annui, che "dovrebbe essere illegale".

In the last few weeks I've actually talked to two different indie devs whose deals with Epic ensure that no matter how many copies they sell, they'll at least break even--a rare bit of stability in a volatile industry. But, oh no, gamers have to use a store with fewer features!!! — Jason Schreier (@jasonschreier) August 2, 2019

A few more thoughts:

1) I am in favor of anything that helps give more developers stability in an unstable field

2) I am in favor of anything that helps break up Steam's monopoly

3) Messages like this are so common, you can deal with a little snark pic.twitter.com/fNEBOjx4pK — Jason Schreier (@jasonschreier) August 2, 2019