Jason Schreier: prima metà 2020 per FF7 Remake parte 1, TLOU2, From Software e molto altro

Ormai in prossimità dell'E3 2019, la curiosità della community videoludica è alle stelle e cresce la volontà di ricevere qualche anticipazione su ciò che il medium riserverà nel prossimo futuro.

A condividere alcune interessanti considerazioni è Jason Schreier, noto giornalista videoludico di Kotaku, tramite il proprio account Twitter ufficiale. Dopo aver espresso le proprie valutazioni in merito alla data di uscita di Cyberpunk 2077, Schreier offre ulteriori valutazioni sul futuro dell'offerta videoludica, preannunciando che il "2020 si prepara ad essere sfrenato". Tale valutazione appare sul social network in risposta ad un utente, che in un cinguettio scrive: "Quindi potremmo probabilmente avere (almeno) Cyberpunk 2077, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, gioco From Software con George R.R. Martin, 1-2 giochi tripla A di Ubisoft e Final Fantasy 7 Remake parte 1 nel corso della prima metà del prossimo anno?"

La risposta di Schreier non lascia spazio ad ambiguità, riportando: "Sulla base di ciò che ho sentito, sì a tutti questi". Se le informazioni in possesso del giornalista, i primi sei mesi del 2020 si confermerebbero in effetti un periodo caratterizzato da un carico di pubblicazioni davvero molto attese dal pubblico. Con questa dichiarazione, inoltre, Schreier sembra implicitamente confermare l'esistenza di Project Rune, nome in codice di un vociferato progetto che vedrebbe la collaborazione tra l'autore del Trono di Spade e la software house di Miyazaki e che gli ultimi rumor vorrebbero corrispondere ad un dark fantasy intriso di cultura celtica.



Insomma, le prospettive offerte da Schreier sono sicuramente più che intriganti. Informazioni definitive in merito ai titoli citati possono tuttavia essere ufficializzate solamente dai rispettivi publisher e team di sviluppo: non ci resta dunque che attendere eventuali conferme per scoprire cosa ci porterà effettivamente l'inizio dell'anno nuovo.