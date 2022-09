Jason Schreier ha provato a contattare Take-Two per un commento sul leak di GTA 6

Un terremoto ha travolto l'industria dei videogiochi in una (apparentemente) tranquilla domenica di metà settembre, quando nelle prime ore del mattino iniziando a diffondersi decine di video di GTA 6, materiale trafugato da un hacker che prontamente ha condiviso tutto sul web.

Jason Schreier stato tra i primi a confermare l'autenticità dei leak di GTA 6, dopo aver consultato alcune sue fonti molto vicine alla compagnia, il giornalista di Bloomberg conferma che il materiale è del tutto autentico, seppur proveniente da una build vecchia di qualche anno.

Lo stesso Schreier ha parlato della vicenda come "di un vero incubo per Rockstar Games" con l'azienda che potrebbe essere costretta a interrompere lo sviluppo di GTA 6 per aumentare le misure di sicurezza o ridurre la flessibilità dello smart working. Il giornalista di Bloomberg ha provato anche a contattare Take-Two Interactive ma al momento senza ottenere risposta, un portavoce della compagnia fa sapere di non poter rilasciare dichiarazioni al di fuori del normale orario di lavoro.

In molti si attendono un comunicato di Rockstar Games sul leak di GTA 6 nella giornata di oggi, per limitare possibili danni con gli investitori e per chiarire la situazione con la community. Non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali in merito.