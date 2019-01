Jason Schreirer: EA ha cancellato due di tre progetti a tema Star Wars

Infine, abbiamo un nuovo gioco, costruito completamente da zero e in via di sviluppo negli studi di Vancouver . Si tratta dell'unico "superstite" di questi tre progetti a tema Star Wars (a cui va affiancato Star Wars: Jedi Fallen Order di Respawn Entertainment ). Le previsioni aziendali interne a EA vogliono il lancio del gioco previsto per il 2020/2021 , con gli sviluppatori che dovranno rispettare una timeline non particolarmente generosa. Come fa notare Schreirer, la compagnia non è nuova a questo tipo di politiche: ricordiamo infatti tutti come Dragon Age 2 sia stato frettolosamente realizzato in meno di due anni, o come la campagna di Star Wars Battlefront 2 sia stata ultimata nel giro di un anno circa.

Seen a lot of misinformation so to clear up Star Wars news: Ragtag (Visceral), Orca (EA/Motive Vancouver), and now Vancouver's new game are all *completely* different projects. First two were canceled. A source tells me that the new game is being designed "from the ground up." — Jason Schreier (@jasonschreier) 17 gennaio 2019

Ragtag - was well into production, had a super-polished vertical slice and lots of level blocking done

Orca - was still in preproduction, hadn't entered production yet

New EA Vancouver game - being designed as we speak, for fall 2020/early 2021 release. Very compressed timeline! — Jason Schreier (@jasonschreier) 17 gennaio 2019