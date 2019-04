Jason Schreirer: Horizon Zero Dawn 2 e God of War 2 sono già confermati

Dopo averci fornito i traumatizzanti scoop a tema BioWare, Jason Schreirer, giornalista presso Kotaku ritenuto tra le fonti più affidabili all'interno dell'industria, è intervenuto in una discussione su reddit per rivelare delle informazioni piuttosto interessanti per quanto concerne il futuro del gaming su PlayStation.

Come vi abbiamo riferito sulle nostre pagine, una doppiatrice che ha precedentemente lavorato a The Frozen Wilds, il DLC della storia di Horizon: Zero Dawn, avrebbe distrattamente anticipato l'esistenza del non ancora annunciato sequel delle avventure di Aloy. Tuttavia, stando a quanto dichiara Schreirer, Kratos non starà affatto a guardare:

"Non voglio sconvolgervi troppo in una sola volta, ma ci sarà anche un nuovo God of War", sono le brevi quanto impattanti dichiarazioni del giornalista statunitense, che però non fanno molta chiarezza sull'effettivo stadio di sviluppo in cui vertono attualmente i due titoli.

Qualcuno potrebbe dire che si tratta del classico segreto di Pulcinella, dal momento che i sequel degli action game di Guerrilla Games e Santa Monica sembrano oltremodo scontati, dato il successo commerciale e di critica riscontrato in ambo i lati. Tuttavia, ricevere una conferma da una fonte così autorevole ed affidabile ci dà sicuramente delle garanzie in più riguardo ai prossimi progetti dei due studi first party di Sony.

Se questo dovesse essere il caso, quindi, è altamente probabile che vestiremo nuovamente i panni di Aloy e Kratos durante l'ormai imminente prossima generazione videoludica, più precisamente su PlayStation 5. Cosa vi aspettate dal futuro di questi due franchise?