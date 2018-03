Javier Mascherano, ex Barcellona, inizia a promuovere l'esport in Sud America

, ex giocatore della nazionale argentina nonché ex difensore del Barcellona (che attualmente gioca nella Hebei China Fortune), ha recentemente annunciato di aver concluso una partnership conper promuovere la cultura esport in America Latina.

Javier Mascherano, insomma, sta per intraprendere lo stesso percorso seguito recentemente da molti altri grandi campioni dello sport.

"Sono consapevole dell'importanza che riveste l'esport in Europa, negli Stati Uniti e nelle regioni dell'Asia-Pacifico, ma in America Latina è ancora in crescita", ha dichiarato Mascherano. "Sono fiducioso sulle nostre possibilità e lavoriamo con diversi partner per guidare l'esport in America Latina".

Robert Borrego, amministratore delegato di eSports Planet, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi e felici di unire le forze con Javier per sviluppare gli esport in America Latina. Sarà molto importante catturare l'attenzione della gente”.

Alcuni ex colleghi di Mascherano come Gerard Piqué e David Villa, sono anche loro coinvolti negli esport. Piqué ha lanciato eFootball.Pro, collaborando con Konami per creare una lega di Pro Evolution Soccer.

Con una mossa simile a Mascherano l'allenatore della Bundesliga Robin Dutt (ora alla guida del Bochum, squadra di serie B) si è unito all'agenzia Esports Reputation come membro del consiglio, mentre il Dr. Christopher Grieben della German Sport University di Colonia si è unito per promuovere la cultura sportiva.

Insomma, sembra che il mondo sportivo tradizionale si stia sempre più avvicinando all'esport.