Jay Boor è il nuovo responsabile marketing e comunicazione di Kojima Productions

Jay Boor è il nuovo responsabile comunicazioni e marketing di Kojima Productions, lo ha annunciato la compagnia con una breve nota stampa. Il nome potrebbe non dirvi molto ma si tratta di una personalità con esperienza ventennale presso i principali publisher internazionali.

Boor ha ricoperto ruoli di leadership in aziende come Konami, Riot Games, SEGA, Codemasters e 2K Games e ora si appresta ad iniziare una nuova sfida professionale in Kojima Productions. Il suo obiettivo sarà quello di aumentare la visibilità dello studio lavorando sulla comunicazione dei giochi prodotti da Hideo Kojima, definendo le campagne marketing e collaborando con editori, rivenditori e publisher.

Kojima Productions sembra essere in forte espansione dopo la pubblicazione di Death Stranding, il papà di Metal Gear è già al lavoro su un nuovo gioco misterioso e l'azienda non ha negato un certo interesse per determinati settori dell'intrattenimento come quello delle serie animate e dei film. Tra le prossime mosse di Kojima Productions potrebbe essere la produzione di un anime o di un lungometraggio?

Al momento non ci sono dettagli a riguardo, lo studio sta lavorando sul porting di Death Stranding per PC in arrivo durante l'estate e distribuito da 505 Games, altri progetti futuri di Hideo Kojima non sono ufficialmente noti.