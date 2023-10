JDM Japanese Drift Master: il nuovo fenomeno arcade racing di Steam è in Demo

Nel lungo elenco delle Demo dello Steam Next Fest autunnale spicca la 'prova su strada' di JDM Japanese Drift Master, un promettente arcade racer che sta calamitando le attenzioni di tantissimi creatori di contenuti per la bontà del suo gameplay e la ricchezza di dettagli del suo comparto grafico.

In sviluppo presso le fucine digitali di Gaming Factory, il progetto di JDM Japanese Drift Master sprona i patiti di videogiochi arcade racing a derapare su chilometri di strade tortuose, sentieri di montagna e vie cittadine per cimentarsi in una serie di sfide nella splendida cornice delle cittadine che costeggiano il lago Haikama.

Il titolo ci porta così in Giappone, la patria della cultura automobilistica delle gare di drifting, per calarci nei panni di un pilota desideroso di mettersi alla prova in una zona fortemente urbanizzata del Paese del Sol Levante. Il mondo aperto di JDM vanta un comparto grafico di prim'ordine, decine di chilometri di strade, un ciclo giorno notte con sistema meteorologico dinamico e numerose modalità a cui accedere per competere con gli altri appassionati.

Come da tradizione per ogna moderna esperienza arcade racing che si rispetti, naturalmente anche in Japanese Drift Master sarà possibile acquistare nuove auto e sbloccare un ampio ventaglio di personalizzazioni ed elaborazioni meccaniche con cui migliorare le proprie prestazioni alla guida.

Il lancio di JDM: Japanese Drift Master è previsto su PC tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina Steam di JDM per scaricare gratuitamente la Demo di questa frizzante esperienza di guida arcade.