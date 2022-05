Da Jedi Fallen Order 2 a KOTOR: tutti i giochi di Star Wars in sviluppo

Con lo Star Wars Day appena terminato, è il momento di fare un riassunto su tutti i giochi di Star Wars in fase di sviluppo. Ci aspettavamo novità in ambito gaming durante la Giornata di Star Wars (4 maggio) ma così non è stato, mentre non sono mancati annunci legati al mondo LEGO e alle serie TV.

Per reveal legati sui videogiochi di Guerre Stellari dovremo probabilmente attendere la Star Wars Celebration in programma dal 26 al 29 maggio ad Anaheim, in California. Nel frattempo però l'insider Okami ha pubblicato una lista che riassume brevemente tutti i giochi noti già in fase di sviluppo:

Star Wars Jedi Fallen Order 2

FPS di Respawn Entertainment

Remake di Star Wars Knights of the Old Republic per PS5

Star Wars Eclipse di Quantic Dream

Gioco di Star Wars firmato Skydance

Star Wars Open World di Ubisoft

Star Wars Jedi Fallen Order 2 dovrebbe uscire a fine anno e quindi una presentazione in estate è certamente probabile, Star Wars Eclipse sembra ancora lontano nel tempo e secondo alcuni rumor difficilmente il gioco uscirà prima del 2024 o 2025. Anche del gioco di Star Wars di Ubisoft Massive (autori di The Division e Avatar Frontiers of Pandora) sappiamo molto poco ma chissà che l'estate non possa essere il periodo giusto per un reveal.

Ai titoli citati dobbiamo poi aggiungere l'arrivo di ulteriori contenuti post lancio per LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, oltre ovviamente a possibili giochi non ancora svelati.