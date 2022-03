Jedi Fallen Order 2: reveal durante la Star Wars Celebration? Jeff Grubb ne è certo

Nella cornice della nuova puntata del podcast 'GB Decides' su YouTube, l'ormai noto giornalista e insider di VentureBeat Jeff Grubb ha riportato le ultime indiscrezioni ricevute dalle sue fonti anonime sulle tempistiche scelte da EA e Respawn nel presentare ufficialmente Star War Wars Jedi Fallen Order 2.

Durante il podcast che ha toccato argomenti sensibili come i leak sui Moon Studios e il pessimo ambiente di lavoro della software house artefice del successo di Ori, Grubb si è riallacciato alle sue precedenti anticipazioni su Jedi Fallen Order 2 per ribadire quanto emerso negli scorsi mesi: il sequel dell'avventura metroidvania di Respawn si troverebbe in uno stadio di sviluppo avanzato e la sussidiaria di EA si appresta a presentarlo ufficialmente al grande pubblico.

Seguendo le indicazioni ricevute dalle sue 'gole profonde', Jeff Grubb sostiene infatti che "ne sentiremo parlare a maggio durante la Star Wars Celebration. Ecco quando verrà svelato Jedi Fallen Order 2. Tenete d'occhio quell'evento, perché sarà lì che accadrà tutto".

A voler dar retta al giornalista di VentureBeat, quindi, l'annuncio ufficiale di Star Wars Jedi Fallen Order 2 sarà una delle 'sorprese' che attendono gli spettatori della Star Wars Celebration che si svolgerà ad Anaheim, in California, dal 26 al 29 maggio. Nel frattempo, vi lasciamo a questo approfondimento sulle aspettative del doppiatore di Cal Kestis su Jedi Fallen Order 2.