Jedi Fallen Order 2 e un secondo gioco Star Wars in sviluppo presso EA? Report da Schreier

Dalle pagine di Kotaku è recentemente giunto un report che ha immediatamente attirato l'attenzione dei videogiocatori appassionati alle vicissitudini della Galassia Lontana Lontana.

Citando fonti vicine ad EA, il noto Editor della testata, Jason Schreier, ha infatti riportato diverse indiscrezioni legate alle attività connesse alle produzioni videoludiche a marchio Star Wars. In particolare, il report ha diffuso dettagli sulla presunta cancellazione di Star Wars Viking, nome in codice di un gioco spin-off della serie Star Wars Battlefront. Quest'ultimo avrebbe dovuto approdare sul mercato nell'autunno di quest'anno, insieme a PlayStation 5 e Xbox One.

La cancellazione del progetto, aggiunge Schreier, non significa tuttavia che non vi siano in cantiere nuovi titoli dedicati a Guerre Stellari. In particolare, secondo l'Editor di Kotaku, attualmente sarebbero in sviluppo presso i team EA altri due giochi:

Un sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, affidato agli sviluppatori di Respawn Entertainment;

Un "progetto minore e più insolito", affidato a EA Motive Montréal;

Nessun dettaglio è stato condiviso sulle eventuali piattaforme di destinazione dei due prodotti né su di una possibile finestra di lancio. In attesa di scoprire quanto di vero si cela dietro queste indiscrezioni, ricordiamo che i recenti risultati finanziari presentati dahanno evidenziato un grande successo per Star Wars: Jedi Fallen Order