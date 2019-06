Jedi Fallen Order: l'astronave Stinger Mantis sarà l'hub centrale per esplorare i pianeti

A margine dell'EA Play dell'E3 2019, gli autori di Respawn Entertainment danno modo ai colleghi di Game Informer di svelare nuovi dettagli sulla Stinger Mantis, l'astronave che farà da hub centrale per l'esplorazione dei pianeti di Star Wars Jedi Fallen Order.

Grazie all'approfondimento di GI dedicato al prossimo kolossal sci-fi di Electronic Arts facciamo la conoscenza della Stinger Mantis e del suo equipaggio capitanato da Greez Dritus, l'alieno a cui Cal Kestis si affiderà per raggiungere i pianeti su cui potrà placare la sua sete di vendetta nei confronti dei luogotenenti dell'Impero che hanno posto fine alla Repubblica e instaurato il nuovo regno del terrore abbracciando il lato oscuro della Forza.

La Stinger Mantis vanterà alcuni livelli di personalizzazione (soprattutto per quanto concerne le colorazioni e i materiali dello scafo esterno) e una mappa galattica in stile Mass Effect da cui potremo scegliere liberamente la destinazione da raggiungere per completare le missioni principali e i compiti secondari.

Dal punto di vista del gameplay, le sessioni a bordo della Stinger Mantis ci permetteranno di salvare la partita, utilizzare i punti abilità ottenuti nelle missioni e dialogare amabilmente con gli altri membri dell'equipaggio: tutto questo potrà essere fatto anche negli spostamenti tra un pianeta e l'altro, senza cioè sottostare ad alcuna schermata di caricamento. Nel corso dell'E3 2019 avremo certamente modo di approfondire le dinamiche di gameplay e la storia della nuova avventura di Respawn ambientata nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari, ma nel frattempo ci limitiamo a ricordarvi che l'aspirante soulslike Jedi Fallen Order sarà disponibile a partire dal 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.