Jedi Fallen Order potrebbe avere una componente online, secondo il PS Store inglese

Nel corso della Star Wars Celebration che ci ha regalato il video di annuncio di Jedi Fallen Order, i ragazzi di Respawn hanno più volte ribadito la volontà di realizzare un gioco esclusivamente singleplayer. Eppure, i gestori del PlayStation Store inglese sembrano essere di diverso avviso.

Come riferiscono giustamente gli utenti della community attraverso i principali portali social e i forum videoludici più disparati, la pagina in lingua inglese del negozio digitale di PlayStation 4 accessibile da coloro che desiderano effettuare la prenotazione di Star Wars Jedi Fallen Order riporta un inequivocabile "Online Play (Optional)" tra le caratteristiche del nuovo kolossal sci-fi di Electronic Arts.

Nel momento in cui scriviamo, però, precisiamo che le pagine in lingua italiana del PS Store per i preordini delle edizioni Standard e Deluxe di Jedi Fallen Order non riferiscono la presenza di alcuna funzionalità multiplayer: di conseguenza, potrebbe trattarsi di una semplice svista da parte dei curatori del negozio digitale di Sony.

Speriamo perciò di ricevere un chiarimento definitivo da parte di Respawn e di EA: nell'attesa, ricordiamo a tutti i futuri emuli di Cal Kestis che il viaggio verso la galassia lontana lontana di Star Wars Jedi Fallen Order partirà ufficialmente il prossimo 15 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.