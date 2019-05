Jedi Fallen Order: concluso il motion capture, Monaghan festeggia con un peculiare video!

In attesa dell'E3 2019, in occasione del quale potremo finalmente dare un primo sguardo al gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order, Cameron Monaghan, interprete del protagonista Kal Kestis, condivide un peculiare dietro le quinte.

Tramite il proprio account Instagram ufficiale, l'attore ha infatti annunciato che le sessioni di motion capture sono giunte al termine nel corso dell'ultima settimana. Desideroso di festeggiare l'evento e condividere il suo entusiasmo per il progetto, Monaghan ha deciso di condividere con l'utenza un breve video, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



Al suo interno possiamo vedere l'interprete intento in una sessione di motion capture che lo vede collegato ad un "marchingegno" decisamente peculiare! Il divertimento del giovane traspare ampiamente dalla sequenza e la positività di tale esperienza viene da lui stesso sottolineata nel testo del post, in cui dichiara: "Un'esperienza davvero meravigliosa con nuovi amici. Non posso credere che sia il mio lavoro!". Cameron Monaghan sembra inoltre essere entusiasta del risultato ottenuto: "Il gioco sta diventando incredibile e io non vedo l'ora di mostrare il duro lavoro di tutte queste persone di talento".



Vi ricordiamo che la pubblicazione di Star Wars Jedi Fallen Order è attesa per il prossimo 15 novembre su PC, Playstation 4 ed Xbox One, con Electroic Arts che punta a vendere circa sei o otto milioni di copie entro marzo 2020.