Jedi Fallen Order:Respawn su new game plus,photo mode, assenza di schermate di caricamento

Il team di Respawn Entertainment ha recentemente condiviso con il pubblico un nuovo video gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order. Inoltre, sono emersi nuovi dettagli sulla produzione.

Tra i dettagli più interessanti, figura l'ambizione della software house di ricreare un mondo di gioco che possa risultare completamente privo di schermate di caricamento. Un obiettivo sicuramente ambizioso, che punta non solo ad evitare la presenza di transizioni tra le cut-scene ed il gameplay, ma anche nei passaggi da un pianeta all'altro. Del resto, già l'implementazione delle caratteristiche dell'astronave Stinger Mantis, che fungerà da hub centrale per l'esplorazione dei pianeti parte della galassia di Star Wars Jedi Fallen Order, sembra andare esattamente in questa direzione.



Tra le priorità di Respawn Entertainment non sembra invece figurare l'introduzione di meccaniche legate ad un sistema di new game plus. Secondo quanto evidenziato da Stig Asmussen, infatti, una sua introduzione risulterebbe poco coerente con la struttura videoludica di Jedi Fallen Order: "[...] si tratta di un gioco ispirato ai metroidvania, quindi se inizi il gioco con tutte le tue abilità, in un certo senso rompi tutto". Al contrario, il team sarebbe al lavoro su di una photo mode, che potrebbe dunque risultare disponibile all'interno del gioco.



Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order esordirà su PC, Playstation 4 ed Xbox One il prossimo 15 novembre.