Jedi Fallen Order all'E3 2019: svelati data e orario della presentazione del gameplay

Era già stato confermato da Electronic Arts e da Respawn Entertainment che il gameplay di Star Wars: Jedi Fallen Order sarebbe stato tra i protagonisti della fiera losangelina: ora sembrano emergere dettagli più precisi.

Sembra infatti che EA abbia fissato sia la data sia l'orario di trasmissione dell'atteso reveal. Quest'ultimo sarebbe dunque atteso per la data di domenica 9 giugno, a partire dalle ore 9:30 AM PDT, equivalenti alle ore 18:30 del fuso orario italiano. La presentazione dovrebbe avvenire tramite la trasmissione di un Livestreaming di presentazione su Youtube. Un appuntamento sicuramente atteso per tutti gli appassionati legati all'universo di Guerre Stellari che sono rimasti incuriositi dalla pubblicazione del primo trailer di Star Wars: Jedi Fallen Order, titolo esclusivamente single-player sviluppato dal team di Respawn Entertainment.



All'interno del gioco, gli utenti vestiranno i panni di Kal Kestis, giovane Padawan costretto ad affrontare un mondo sempre più cupo e minaccioso, in un'avventura che si colloca tra Episodio III: La vendetta dei Sith ed Episodio IV: Una nuova speranza. Ad interpretare il personaggio troveremo l'attore Cameron Monaghan, che ha recentemente festeggiato la conclusione del motion capture di Jedi Fallen Order. La pubblicazione del gioco è fissata per il prossimo 15 novembre su PC, Playstation 4 ed Xbox One ed EA si aspetta di vendere tra le sei e le otto milioni di copie entro marzo 2020.