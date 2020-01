Jedi Fallen Order e i giochi singleplayer 'in via di estinzione': ne parla Stig Asmussen

Nell'industria videoludica moderna c'è ancora spazio per i giochi singleplayer e le esperienze da vivere rigorosamente all'infuori di un contesto online? Ecco cosa ne pensa Stig Asmussen, l'uomo a capo del team di Respawn Entertainment che ha dato forma all'avventura sci-fi Star Wars Jedi Fallen Order.

Intervenuto dalle colonne di LA Times in occasione dell'annuncio del nuovo incarico affidato al collega Vince Zampella in EA DICE Los Angeles, Asmussen ha ricordato i lavori svolti dagli autori di Respawn in questi ultimi anni per ripercorrere la strada tracciata con progetti come Titanfall 2, Apex Legends e, ovviamente, Jedi Fallen Order.

"Nel 2014, non credo che fosse ancora sorta la questione dei titoli singleplayer d'azione e d'avventura come una categoria di giochi in via di estinzione", esordisce il direttore dell'ultimo gioco di Star Wars prima di aggiungere che "è successo qualcosa mentre stavamo lavorando al gioco. Vi è stato un aumento esponenziale delle esperienze di gioco del genere GaaS (Game as a Service, ndr) dove le persone potevano giocare ancora e ancora. Ma siamo rimasti fedeli alla nostra linea e abbiamo continuato a fare i giochi che volevamo sviluppare".

Sempre in merito all'esplosione del fenomeno dei GaaS (genere nel quale rientra a pieno diritto anche Apex Legends, il battle royale a firma degli stessi Respawn), Asmussen sottolinea come "i giochi come servizio live hanno contribuito ad ampliare il mercato, ma non stanno togliendo utenti alla base di fan che desidera immergersi in esperienze d'azione e d'avventura per giocatore singolo".