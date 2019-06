Jedi Fallen Order: il gioco non sarà un open-world e offrirà un gameplay lineare

Nel corso dell'EA Play 2019 è stato dedicato ampio spazio al nuovo gioco di Respawn Entertainment, con una presentazione al pubblico che ha incluso un video gameplay di Jedi Fallen Order della durata di circa un quarto d'ora.

In seguito al reveal, sono emerse ulteriori informazioni relative alla produzione ispirata all'universo narrativo di Guerre Stellari. Ad esempio, abbiamo appreso che sarà possibile pilotare degli AT-AT e personalizzare la propria spada laser. Dettagli aggiuntivi sul gioco giungono ora dallo stesso Director, Stig Asmussen, intervistato dalla redazione di Game Rant. All'interno di quest'ultima, l'autore ha voluto sottolineare una serie di elementi di rilievo legati alla produzione.

In particolare, Asmussen ha evidenziato come Star Wars Jedi Fallen Order sarà caratterizzato da un sistema di progressione lineare e che non presenterà una struttura open-world. È inoltre stato sottolineato che il gioco offrirà uno sviluppo narrativo predefinito. Di conseguenza, non sarà possibile per i giocatori influenzare il destino di Cal Kestis, il giovane Padawan sopravvissuto allo sterminio dell'Ordine Jedi ed ora in fuga attraverso la galassia. Come ormai noto, infatti, Star Wars Jedi Fallen Order troverà la propria collocazione temporale tra il terzo e il quarto capitolo della saga cinematografica di Guerre Stellari, nel periodo di ascesa e consolidamento dell'Impero Galattico.