Jedi Fallen Order è il gioco di Star Wars venduto più velocemente di sempre in digitale

Star Wars Jedi: Fallen Order non si è rivelato solamente un successo di critica, ma anche di pubblico. Il sentore lo avevamo già avuto dando un'occhiata alle classifiche di vendite internazionali divulgate nei giorni scorsi, ma oggi è arrivata la conferma.

Con un comunicato ufficiale, Electronic Arts, Respawn Entertainment e Lucasfilm hanno fatto sapere che Star Wars Jedi: Fallen Order è diventato il gioco di Guerre Stellari venduto più rapidamente di sempre in formato digitale nelle prime due settimane. In aggiunta, si è anche rivelato il gioco di Star Wars prodotto da EA più venduto in assoluto su PC nella finestra di lancio. Secondo i parametri presi in consideazione, Star Wars Jedi Fallen Order ha quindi fatto meglio sia di Battlefront, sia del suo discusso seguito Battlefront II.

Davvero niente male, specialmente se consideriamo che si tratta di un prodotto esclusivamente single-player e privo di qualsivoglia live service, una tipologia di giochi sulla quale diversi produttori - tra cui la stessa Electronic Arts - sembrano spesso restii a puntare. Vi ricordiamo che potete vivere l'avventura di Cal Kestis su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa è inoltre entrato a far parte del catalogo di Origin Access Premier. Se siete ancora indecisi sull'acquisto, potrebbe tornarvi utile la lettura della nostra recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order.