Jedi Fallen Order: grandi differenze grafiche tra Xbox One e Xbox One X nell'analisi di DF

Dopo essersi occupati della grafica di Red Dead Redemption 2 su PC, i "tecnici videoludici" di Digital Foundry puntano i loro riflettori su Star Wars Jedi Fallen Order per evidenziare le grandi differenze grafiche tra le versioni Xbox One e Xbox One X dell'ultima avventura sci-fi di Respawn ed Electronic Arts.

Non avendo potuto analizzare le versioni PC e PS4 di Jedi Fallen Order in mancanza dei relativi codici review per le testate giornalistiche, il team di Digital Foundry ha approfondito gli aspetti grafici e prestazionali su Xbox One e Xbox One X del nuovo videogioco di Star Wars firmato EA e scoperto, così facendo, il forte divario tra le due console.

A dispetto dell'utilizzo da parte di Respawn di uno dei motori grafici tra i più rodati e conosciuti come può esserlo l'Unreal Engine 4, la forbice prestazionale e tecnologica tra le edizioni base e mid-gen di Xbox One sembra allargarsi "più del dovuto", a tutto svantaggio di coloro che non hanno acquistato l'ultima revisione hardware della console di Microsoft.

Giocando a Star Wars Jedi Fallen Order su Xbox One X si può infatti sfruttare la potenza computazionale della piattaforma scegliendo tra le modalità Quality e Performance per fruire il titolo alla risoluzione di 1440p (con framerate ancorato sui 30fps) o a 1080p con framerate sbloccato. Su Xbox One e Xbox One S, invece, ci si deve accontentare di una più modesta risoluzione di 720p: secondo DF, tale differenza dovrebbe risiedere nella maggiore attenzione riposta sulla versione mid-gen nella fase finale di sviluppo e, quindi, sulla scarsa ottimizzazione su Xbox One base, un giudizio che verrebbe rafforzato dai glitch e dalle imperfezioni grafiche riscontrate durante la prova.

In attesa di scoprire se tali differenze grafiche e prestazionali riguardino anche le versioni PlayStation 4 e PS4 PRO, vi lasciamo ai commenti e, qualora ve le foste perse, alla nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order e alla guida per dominare il potere della Forza.