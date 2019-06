Jedi Fallen Order: inizialmente Disney nutriva dei dubbi sul progetto

Il cofondatore di Respawn Entertainment, Vince Zampella, ha rivelato ai giornalisti di Game Informer un interessante aneddoto riguardante le primissime fasi di sviluppo di Jedi Fallen Order e i giudizi che le alte sfere di Disney nutrivano su questo ambizioso progetto.

"Lavorare con lo story group (di Disney e LucasArts, ndr) è stato davvero fantastico", ha spiegato Zampella prima di sottolineare che "avevano molte opinioni ma ci siamo trovati abbastanza bene a lavorare con loro, anche se inizialmente erano un po' cauti nel realizzare una storia che trattasse di Jedi, perchè sai, per loro è un qualcosa di così prezioso".

Nel premiare gli sforzi profusi dal direttore creativo Stig Asmussen nel "fare da ponte" tra le richieste di Disney e le necessità di Respawn, Zampella aggiunge inoltre che "siamo stati in grado di convincerli, Stig si è comportato in maniera ottima mettendo insieme qualcosa che fosse in sintonia con loro e, alla fine, con un gioco che si chiama 'Jedi' penso che siamo riusciti a fare un buon lavoro".

La commercializzazione di Star Wars Jedi Fallen Order è prevista per il 15 novembre su PC, PS4 e Xbox One. In occasione dell'E3 2019, l'Alto Consiglio Jedi di Everyeye.it è volato a Los Angeles per presenziare alla fiera videoludica californiana: Francesco Fossetti ha provato il nuovo gioco di Respawn, mentre Alessandro Bruni ha scatenato la Forza di Jedi Fallen Order con un approfondimento dedicato al setting narrativo e alle dinamiche di gameplay. Qui trovate anche un video con 26 minuti di scene di gioco inedite.