Jedi Fallen Order: in origine il progetto non era legato a Star Wars

In occasione dell'E3 2019, Electronic Arts ha mostrato per la prima volta al mondo il gameplay di Jedi Fallen Order, l'attesissimo titolo ambientato nell'universo di Star Wars interamente focalizzato sul single player.

Il nuovo trailer non è però l'unica novità di rilievo sul gioco, dal momento che da alcune interviste sono emerse alcuni interessanti dettagli sulle fasi iniziali dello sviluppo. Stando infatti alle parole di Stig Asmussen, il director del gioco, il progetto non è stato sin da subito legato a Star Wars, ma la licenza è arrivata solo in un secondo momento. Sebbene lo scheletro del titolo sia rimasto sempre lo stesso, ovvero quello di un action in terza persona con un sistema di combattimento che riprende quanto visto in Dark Souls e Bloodborne, non vi era alcun collegamento con Jedi, Stormtrooper e chi più ne ha più ne metta.

Ecco le parole di Asmussen:

"Prima che iniziassimo a lavorare su Star Wars eravamo concentrati su un gioco diverso con le stesse meccaniche di base: un solido combat system, focus sull'esplorazione e un level design in stile Metroidvania. Mentre eravamo al lavoro su questo gioco, EA l'ha visto e ci ha chiesto se fossimo in grado di trasformarlo nel nuovo gioco di Star Wars. Io ho sempre lavorato su giochi d'azione e quando ci è stata fatta questa proposta eravamo tutti felicissimi."

Probabilmente non scopriremo mai di cosa trattasse il gioco originale o quale fosse l'aspetto del protagonista, ma è proprio grazie a questo progetto che oggi siamo in attesa di Jedi Fallen Order.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sul client Origin).

Avete già visto il nuovo trailer di Jedi Fallen Order mostrato in occasione della conferenza Microsoft all'E3 2019? Pare inoltre che gli stessi sviluppatori abbiano confermato l'influenza dei titoli From Software sul combat system di Jedi Fallen Order. Sapevate che nel corso dell'avventura si potrà anche pilotare un AT-AT e personalizzare le spade laser di Cal?