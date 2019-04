Jedi Fallen Order non sarà punitivo come i Souls: dettagli sul combat system da Asmussen

Nel corso di una lunga intervista concessa dal Game Director Stig Asmussen al portale australiano press-start, emergono interessanti informazioni sul combat system di Star Wars: Jedi Fallen Order.

Interrogato in merito, infatti, l'Autore ha condiviso alcuni importanti dettagli su diversi aspetti del gameplay. Innanzitutto, Asmussen ha speso qualche parola sul livello di difficoltà che caratterizzerà il sistema di combattimento del Gioco. Pur dichiarando di apprezzare il genere dei Souls, il Game Director ha specificato che il Team di sviluppo non desidera avere un Titolo che possa risultare "estremamente punitivo". Allo stesso tempo, tuttavia, Asmussen ha sottolineato come ritiene che vi sia "un certo livello di profondità nel combattimento, e nel modo in cui usi i poteri della Forza per abbattere i nemici in maniera più efficiente".

Su alcuni elementi del gameplay, tuttavia, il Game Director ha preferito non sbottonarsi. Alla richiesta dell'intervistatore di maggiori dettagli su di un'eventuale presenza del wall running in Star Wars Jedi Fallen Order e sulla possibilità di sfruttare i poteri della Forza in qualunque momento durante i combattimenti, Asmussen ha infatti sottolineato che il Team ha intenzione di fornire dettagli più precisi sul gioco più avanti nel tempo. Durante l'intervista è stata invece confermata la presenza di Boss all'interno del gioco.

Maggiori informazioni potrebbero essere condivise nel corso del mese di Giugno: Jay Ingram, di EA, ha infatti lasciato intendere una possibile presenza di Star Wars Jedi Fallen Order all'E3 2019.