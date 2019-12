Dopo Jedi Fallen Order, Respawn è già al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars?

È trascorso ormai circa un mese dall'arrivo sugli scaffali di Star Wars Jedi Fallen Order, l'ultimo titolo ambientato nell'universo creato da George Lucas e sviluppato dagli autori di Titanfall ed Apex Legends. Stando alle ultime indiscrezioni, però, sembra che il team si sia già catapultato su un nuovo progetto a tema Guerre Stellari.

Alcuni annunci di lavoro avvistati nelle ultime ore e attraverso i quali Respawn Entertainment è alla ricerca di un Senior Character Artist, di un Level Designer, e di un Senior Software Engineer fanno chiaramente riferimento al team di Star Wars e ad un action adventure. Si hanno quindi ben pochi dubbi sul fatto che il gioco in sviluppo sia ambientato nello stesso universo di Jedi Fallen order, sebbene non sia scontato il fatto che si tratti di un seguito diretto dell'avventura con protagonista Cal Kestis. Non è comunque da escludere che sia attualmente in lavorazione una grossa espansione per l'ultima fatica dello studio di sviluppo, il quale ha riscosso un discreto successo sia tra il pubblico che tra la critica.

Nel frattempo vi ricordiamo che anche il team EA Motive sembra essere al lavoro su un gioco ispirato a Star Wars, il quale arriverà molto probabilmente nel corso della prossima generazione.