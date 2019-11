Jedi Fallen Order e la storia di Cal Kestis: Video speciale sull'universo di Star Wars

In attesa di Star Wars Jedi Fallen Order (in uscita il 15 novembre) esaminiamo quella parte di universo espanso di Guerre Stellari in cui il titolo di Respawn andrà a inserirsi.

Il viaggio di Cal Kestis che dovremo intraprendere insieme a questo giovane Padawan, infatti, andrà a riallacciarsi all'intero filone narrativo della serie di Guerre Stellari per ampliarne ulteriormente i già immensi confini attraverso una storia che promette di fare luce sugli eventi legati all'epurazione dei Jedi causata dall'Ordine 66.

Tra fumetti, citazioni di stampo squisitamente cinematografico e missioni costellate di indizi che ci rimandano ai protagonisti più iconici di Guerre Stellari, Star Wars Jedi Fallen Order è destinato a ritagliarsi un importante spazio nel cuore degli appassionati della saga sci-fi e dei cultori di avventure ruolistiche venate di elementi soulslike.

Prima di lasciarvi al nostro video speciale che analizza il contesto narrativo in cui andrà a inserirsi il cammino di formazione di Cal Kestis, vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One nella giornata di venerdì 15 novembre. Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate anche uno speciale su Jedi Fallen Order tra fumetti prequel e universo espanso di Guerre Stellari.