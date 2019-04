Jedi Fallen Order: la Video Anteprima del nuovo gioco di Star Wars

Durante la Star Wars Celebration di Chicago è stato finalmente mostrato il primo trailer di Jedi Fallen Order, il nuovo progetto di Respawn Entertainment legato all’immaginario di George Lucas.

Come più volte anticipato, il gioco sarà un'avventura totalmente single player, un action in terza persona privo di modalità multigiocatore e microtransazioni. Star Wars Jedi Fallen Order uscirà il 15 novembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, i preordini sono già aperti in tutti i negozi fisici e digitali, per le edizioni Standard e Deluxe. Come chiarito dai producer durante l'eveto, il gioco non integrerà meccaniche stealh sebbene alcune sessioni "furtive" siano comparse nel trailer di Jedi Fallen Order mostrato il 13 aprile.

Protagonista dell'avventura sarà Cal Kestis, interpretato da Cameron Monaghan, volto noto di serie come Gotham (Joker) e Shameless, chiamato ora a interpretare un giovane guerriero dell'universo di Star Wars. Per approfondire la trama di Star Wars Jedi Fallen Order vi rimandiamo alla video anteprima che trovate in apertura della notizia, buona visione!