Jeff Grubb on fire: Metroid Prime 2 remaster in arrivo, novità su Zelda a fine anno?

Durante l'ultima puntata del podcast Last of the Nintendogs, Jeff Grubb ha lanciato due "bombe" legate alla casa di Kyoto, due rumor che al momento devono essere presi come tali, ma chissà che non siano destinati a diventare realtà nei prossimi mesi.

Partiamo dal primo rumor, legato a Metroid Prime 2: a quanto pare la riedizione del gioco sarebbe in arrivo "presto" su Switch, in maniera simile a quanto accaduto con Metroid Prime Remastered a inizio anno. Metroid Prime 2 Echoes è stato lanciato nel novembre 2004 su GameCube, il prossimo anno si festeggia dunque il ventesimo anniversario del gioco... lo rivedremo davvero sui nostri schermi?

Inoltre, Grubb avvisa che più avanti nel corso dell'anno "accadrà qualcosa legato a Zelda, ma non a Tears of the Kingdom", non è chiaro però se Jeff si riferisca all'annuncio di nuovi giochi o all'arrivo di edizioni rimasterizzate di vecchi titoli della saga.

In realtà la lineup autunnale di Nintendo sembra al completo con Super Mario Bros Wonder e Super Mario RPG Remake mentre non ci sono ancora uscite first party previste per la prima metà del 2024... un vuoto che verrà colmato proprio da The Legend of Zelda e Metroid Prime 2? Lo scopriremo nei prossimi mesi.