Jeff Kaplan di Overwatch vorrebbe ridurre o eliminare la punizione di Blitzchung

Ancora tiene banco il caso Blitzchung, giocatore professionista di Hearthstone severamente punito da Blizzard per aver indossato una maschera ed essersi mostrato solidale con la protesta di Hong Kong durante una diretta ufficiale.

Dopo le innumerevoli polemiche scaturite, la compagnia di Irvine ha fatto una parziale retromarcia, dapprima riducendo la punizione a Blitzchung, e poi scusandosi pubblicamente durante la BlizzCon 2019. Non tutti, però, sembrano essere soddisfatti. Una critica decisamente sorprendente arriva da uno dei volti più in vista della stessa Blizzard, ovvero da Jeff Kaplan, che ha in mano le redini del franchise Overwatch. Il director dell'hero shooter, che alla BlizzCon 2019 è salito sul palco per annunciare Overwatch 2, in un'intervista al Washington Post ha confessato che vorrebbe vedere la punizione a Blitzchung ulteriormente ridotta oppure eliminata.

"Sono un grande sostenitore della libertà di parola, è una cosa davvero importante per me. È una questione che mi ha colpito personalmente. Credo che la punizione sia stata troppo dura e mi sono sentito sollevato quando gli hanno restituito i soldi". Kaplan ha spiegato che la maggior parte del team di Overwatch era completamente all'oscuro della faccenda, e sono stati in tanti a venirne al corrente solamente quando la notizia è apparsa sui siti web. Secondo lui, la decisione è stata presa troppo in fretta: solitamente, quando qualcuno commette un'infrazione nella Overwatch League, il processo decisionale può richiedere anche quattro o cinque giorni. Pertanto, è "rimasto davvero scioccato quando la punizione è stata inflitta".

Fa senza dubbio effetto sentire delle critiche da una personalità così importante della stessa Blizzard, ma Jeff Kaplan ha tenuto a specificare che si tratta di opinioni del tutto personali, non necessariamente condivise dagli altri membri del team.