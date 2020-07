Jen Taylor da Cortana alla principessa Peach: i doppiaggi che non ti aspetti

Dopo aver conosciuto il doppiatore di Mario e Luigi Charles Martinet, torniamo nel mondo Nintendo per scoprire la vita e la carriera di Jen Taylor, doppiatrice della principessa Peach e di tanti altri indimenticabili personaggi.

Nata nel 1973, la Taylor inizia la sua carriera d'attrice nel 1993 con Lo sbirro, il boss e la bionda, commedia di stampo poliziesco con Robert De Niro, Uma Thrurman e Bill Murray. In seguito la vedremo nelle vesti di personaggi minori in The Big Kahuna, The Truman Show e nel Blade di Wesley Snipes, personaggio che entrerà presto nel Marvel Cinematic Universe.

Nel 1997 la Taylor debutta anche nel mondo in 2D con Backyad Baseball, serie di giochi di ruolo sportivi prodotti da Atari e distribuiti su PC, e solo due anni dopo viene scelta come doppiatrice di numerosi personaggi del franchise di Mario: fino al 2008 è stata non solo la voce della principessa Peach, ma anche di Toad, Daisy e Toadette. Iconica è di certo la sua interpretazione di Cortana nella saga Halo: tutti ci siamo lasciati guidare ed ammaliare dalla voce e dai consigli dell'intelligenza artificiale. Il successo del personaggio fu tale che al lancio del suo assistente virtuale (avvenuto nel 2014) Microsoft decide di omaggiare il videogame di strategia militare chiamandolo proprio Cortana. In Halo: Reach e nei capitoli 4 e 5 la Taylor doppierà inoltre la dottoressa Hasley e probabilmente tornerà anche nell'attesissimo Halo Infinite, che sarà presentato tra meno di una settimana all'evento Xbox Series X

Altri personaggi doppiati dall'attrice americana sono stati Cate Archer e Isako in No One Lives Forever 2 A Spy in H.A.R.M.'s Way; Jessica Cannon in SiN Episodes; Zoey in Left 4 Dead 1 e 2; Demmi Beetlestone in Guild Wars 2; Tomiko in Aliens versus Predator 2; Atomic Wonder Woman in Infinite Crisis e Lina, Puck, Windranger e Medusa in Dota 2.