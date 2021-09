Jennifer Lopez diventa un videogioco: l'endless runner JLO & DSW è disponibile via browser

Dopo aver fatto parlare di sé per il baccio dato a Ben Affleck durante il Met Gala, Jennifer Lopez abbraccia l'industria dell'intrattenimento digitale e si trasforma nella protagonista di un videogioco per browser per promuovere la sua nuova linea di calzature prodotte con DSW.

Similarmente a quanto fatto per il videogioco di Kim Kardashian, anche J.Lo sceglie così di espandere la propria attività imprenditoriale guardando all'intrattenimento digitale come a un volano commerciale per la sua nuova collezione di abbigliamento.

Il gioco dedicato all'attrice, cantante e ballerina americana assume i contorni di un endless runner a scorrimento (come Jetpack Joyride), con grafica rigorosamente in pixel art 8bit e uno schema di controlli che si affida solo ed esclusivamente al click del mouse, o al tocco dello schermo di un dispositivo mobile, per compiere salti e ottenere punti raccogliendo gli stivali di J.Lo fluttuanti tra le vie dello shopping di Hollywood, New York e Miami.

Al completamento delle attività proposte dai livelli di JLO & DSW, gli utenti ricevono un buono per l'acquisto in negozio delle scarpe e degli stivaletti griffati da Jennifer Lopez con uno sconto rapportato al numero di calzature glamour raccolte nella propria partita.