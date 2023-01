Jeon 'DangMoo' Su Jin è la prima giocatrice professionista di LoL in Corea

Dopo avere parlato dei roster ufficiali LEC della stagione 2023, ovvero i giocatori che infiammeranno la scena europea di League of Legends nel corso di quest’anno, ci spostiamo in Asia per un annuncio storico: Jeon “DangMoo” Su Jin è la prima giocatrice professionista in Corea dopo la firma con Liiv Sandbox.

La streamer e content creator sudcoreana è già nota al pubblico nazionale, avendo oltre 240.000 iscritti su YouTube e 186.000 follower su Twitch, e ciò potrebbe avere convinto ulteriormente l’organizzazione asiatica ad aggiungerla al suo roster per la LCK Challengers League, seconda divisione del torneo coreano di League of Legends. Il CEO stesso, Jeong “Ryan” In-mo, ha spiegato nel video introduttivo che DangMoo è spiccata per la “volontà e capacità di sfidare chiunque”, necessaria nella scena pro del MOBA firmato Riot Games.

DangMoo non ha esperienze nei massimi campionati nazionali e si aggiunge al roster di Liiv Sandbox come secondo supporto, in realtà, essendo che il team conta già sul promettente sedicenne PlanB. Ciononostante, resta una firma storica per una squadra ufficiale in quanto porta le giocatrici della scena più sotto la luce dei riflettori: l’industria ha sicuramente bisogno di più giocatrici sui palcoscenici internazionali, e questo primo passo avanti potrebbe sbloccare le organizzazioni.

A 21 anni DangMoo si prepara quindi a scuotere il mondo degli esport, giocando le amatissime Lulu e Yuumi o affidandosi a pick più stravaganti come Ahri nella corsia inferiore. Chissà, magari ha qualche altro asso nella manica!

In chiusura, andiamo alla scoperta dei campioni di League of Legends più giocati nella scena Pro.